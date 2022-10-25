«Челси» пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором австрийский «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась победой английского клуба со счётом 2:1.

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На 23-й минуте хавбек лондонцев Матео Ковачич нанёс точный удар с линии штрафной площади – гости повели в счёте. До перерыва «Челси» имел ряд моментов и мог упрочить преимущество, однако голкипер «Зальцбурга» Филипп Кён несколько раз спас свою команду.

В дебюте второй половины австрийцы сумели забить ответный гол – точный удар нанёс Чуквубуйке Адаму. На 64-й минуте немецкий хавбек «Челси» Кай Хаверц из-за пределов штрафной нанёс идеальный по точности удар в верхний угол ворот соперника. Итог – 2:1 – победа англичан.