Слуцкий заявил, что не освобождал Диденко от должности главы центрального аппарата ЛДПР

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международной политике Леонид Слуцкий заявил, что не освобождал Алексея Диденко от должности главы центрального аппарата (ЦА) партии. По его словам, речь идет о повышении уровня руководства ЦА ЛДПР до председателя партии.
"Я не освободил Алексея Николаевича Диденко, а повысил уровень руководства центрального аппарата ЛДПР и теперь возглавлю его лично", - приводит во вторник пресс-служба ЛДПР слова Слуцкого.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что Диденко продолжит решать важнейшие задачи, в том числе на уровне центрального аппарата партии.
"Это знаковый член партии, член высшего совета", - добавил он.