Слуцкий заявил, что не освобождал Диденко от должности главы центрального аппарата ЛДПР

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международной политике Леонид Слуцкий заявил, что не освобождал Алексея Диденко от должности главы центрального аппарата (ЦА) партии. По его словам, речь идет о повышении уровня руководства ЦА ЛДПР до председателя партии.