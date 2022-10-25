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1 час назад

Слуцкий заявил, что не освобождал Диденко от должности главы центрального аппарата ЛДПР

ТАСС

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международной политике Леонид Слуцкий заявил, что не освобождал Алексея Диденко от должности главы центрального аппарата (ЦА) партии. По его словам, речь идет о повышении уровня руководства ЦА ЛДПР до председателя партии.

Слуцкий заявил, что не освобождал Диденко от должности главы центрального аппарата ЛДПР
Фото: ТАССТАСС

"Я не освободил Алексея Николаевича Диденко, а повысил уровень руководства центрального аппарата ЛДПР и теперь возглавлю его лично", - приводит во вторник пресс-служба ЛДПР слова Слуцкого.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что Диденко продолжит решать важнейшие задачи, в том числе на уровне центрального аппарата партии.

"Это знаковый член партии, член высшего совета", - добавил он.

Футбол,Алексей Диденко,
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