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1 час назад

«Ростов» нацелился на Сутормина, в переходе лично заинтересован Карпин

Спорт уик-эндиещё 2

Недовольного игровым временем в «Зените» полузащитника Алексея Сутормина этой зимой может купить «Ростов», в трансфере лично заинтересован Карпин. Дончане планируют сделать предложение о трансфере футболиста уже в зимнее трансферное окно, сообщает «СЭ».

«Ростов» нацелился на Сутормина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нынешнем сезоне РПЛ Сутормин приял участие в восьми матчах из 14, в четырех – в стартовом составе. С конца августа всего дважды выходил в концовках, отыграл 20 минут. При таком наборе бразильцев в центре поля, который сейчас есть у Сергея Семака, конкурировать тяжело.

Футбол,Сергей Семак,Алексей Сутормин,Зенит,
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