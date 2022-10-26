«Ростов» нацелился на Сутормина

Недовольного игровым временем в «Зените» полузащитника Алексея Сутормина этой зимой может купить «Ростов», в трансфере лично заинтересован Карпин. Дончане планируют сделать предложение о трансфере футболиста уже в зимнее трансферное окно, сообщает «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ Сутормин приял участие в восьми матчах из 14, в четырех – в стартовом составе. С конца августа всего дважды выходил в концовках, отыграл 20 минут. При таком наборе бразильцев в центре поля, который сейчас есть у Сергея Семака, конкурировать тяжело.