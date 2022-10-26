Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Сёмин высказался о кризисе Дзюбы в Турции

Евро-футбол.Руиещё 1

Легендарный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор». 34-летний российский форвард перестал попадать в состав турецкого коллектива.

Семин высказался о кризисе Дзюбы в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, почему не Дзюба не играет. Он долго был без клуба, может, форма не оптимальная. Надо больше тренироваться», - приводит слова специалиста Sport24.

Дзюба пополнил ряды турецкого клуба в летнее трансферное окно. Стороны подписали однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон. В нынешнем сезоне на счету россиянина один забитый мяч в пяти встречах.

Футбол,Юрий Семин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители