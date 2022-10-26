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32 минуты назад

Роднина поддержала стремление бразильских футболистов «Зенита» получить российский паспорт

Матч ТВ

Ирина Роднина не видит ничего плохого в желании футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

Роднина поддержала бразильских футболистов в получении паспорта РФ
Фото:  ФК «Зенит» ФК «Зенит»

О планах бразильцев стало известно в сентябре 2022 года. Позднее в интервью «Матч ТВ» Малком заявил, что основная цель получения российского паспорта — освободить в составе «Зенита» место под еще одного легионера.

— Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против, — приводит «РБ Спорт» слова трехкратной олимпийской чемпионки.

Футбол,Ирина Роднина,Зенит,
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