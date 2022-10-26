Роднина поддержала бразильских футболистов в получении паспорта РФ

— Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против, — приводит «РБ Спорт» слова трехкратной олимпийской чемпионки.