Футболку Серхио Агуэро выставили на аукцион в Британии

Футболка бывшего нападающего "Манчестер Сити" аргентинца Серхио Агуэро выставлена на британский аукцион Hansons Auctioneers. Об этом в среду сообщает газета Daily Mail.
Стартовая цена знаковой для футбольных фанатов формы, в которой Агуэро забил в 2012 году победный гол в ворота "Манчестер Юнайтед", - £20 тыс. ($22,6 тыс.). Часть вырученных средств, согласно заявлению аукционеров, будет передана благотворительным организациям Testicular Cancer UK и Stroke Association.
По словам представителя Hansons Auctioneers Дэвида Уилсона-Тернера, "это был самый важный гол в истории клуба", принесший команде чемпионский титул, которого она ждала 44 года.
Зимой 2021 года серебряный призер чемпионата мира по футболу Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. На протяжении 10 лет он выступал за английский "Манчестер Сити". Агуэро также играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". Он олимпийский чемпион (2008), финалист чемпионата мира (2014) и обладатель Кубка Америки (2021).