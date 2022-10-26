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17 минут назад

Футболку аргентинца Серхио Агуэро выставили на аукцион в Британии за $22,6 тыс.

ТАСС

Футболка бывшего нападающего "Манчестер Сити" аргентинца Серхио Агуэро выставлена на британский аукцион Hansons Auctioneers. Об этом в среду сообщает газета Daily Mail.

Футболку Серхио Агуэро выставили на аукцион в Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стартовая цена знаковой для футбольных фанатов формы, в которой Агуэро забил в 2012 году победный гол в ворота "Манчестер Юнайтед", - £20 тыс. ($22,6 тыс.). Часть вырученных средств, согласно заявлению аукционеров, будет передана благотворительным организациям Testicular Cancer UK и Stroke Association.

По словам представителя Hansons Auctioneers Дэвида Уилсона-Тернера, "это был самый важный гол в истории клуба", принесший команде чемпионский титул, которого она ждала 44 года.

Зимой 2021 года серебряный призер чемпионата мира по футболу Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. На протяжении 10 лет он выступал за английский "Манчестер Сити". Агуэро также играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". Он олимпийский чемпион (2008), финалист чемпионата мира (2014) и обладатель Кубка Америки (2021).

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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