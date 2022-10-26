Футболку Серхио Агуэро выставили на аукцион в Британии

Футболка бывшего нападающего "Манчестер Сити" аргентинца Серхио Агуэро выставлена на британский аукцион Hansons Auctioneers. Об этом в среду сообщает газета Daily Mail.

Стартовая цена знаковой для футбольных фанатов формы, в которой Агуэро забил в 2012 году победный гол в ворота "Манчестер Юнайтед", - £20 тыс. ($22,6 тыс.). Часть вырученных средств, согласно заявлению аукционеров, будет передана благотворительным организациям Testicular Cancer UK и Stroke Association.

По словам представителя Hansons Auctioneers Дэвида Уилсона-Тернера, "это был самый важный гол в истории клуба", принесший команде чемпионский титул, которого она ждала 44 года.