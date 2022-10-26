Карасев сравнил игру ЦСКА и "Спартака" с матчем чемпионата мира

"Сейчас начнется чемпионат мира, где на плей-офф останутся только самые топовые арбитры, способные управлять игрой без дисциплинарных санкций. Потому что карточки - последнее, что может быть в судействе. Если ситуация на поле окончательно выходит из-под контроля, то в ход идут желтые и красные [карточки]. Так вот матч ЦСКА и "Спартака" - это как плей-офф, причем ближе к полуфиналу и финалу, поэтому моей задачей было не перегнуть палку и одинаково трактовать моменты в обе стороны", - сказал Карасев.