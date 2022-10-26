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1 час назад

Судья Карасев сравнил матч между ЦСКА и "Спартаком" с плей-офф чемпионата мира по футболу

ТАСС

Матчи между московскими ЦСКА и "Спартаком" можно сравнить с последними стадиями плей-офф чемпионата мира по футболу. Такое мнение в среду газете "Спорт-Экспресс" высказал арбитр Сергей Карасев.

Карасев сравнил игру ЦСКА и "Спартака" с матчем чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦСКА и "Спартак" играли друг с другом 16 октября в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча закончилась со счетом 2:2. Карасев был главным арбитром матча, он судил встречу между командами в седьмой раз.

"Сейчас начнется чемпионат мира, где на плей-офф останутся только самые топовые арбитры, способные управлять игрой без дисциплинарных санкций. Потому что карточки - последнее, что может быть в судействе. Если ситуация на поле окончательно выходит из-под контроля, то в ход идут желтые и красные [карточки]. Так вот матч ЦСКА и "Спартака" - это как плей-офф, причем ближе к полуфиналу и финалу, поэтому моей задачей было не перегнуть палку и одинаково трактовать моменты в обе стороны", - сказал Карасев.

16 октября экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение Карасева не удалять полузащитника армейцев Никиту Ермакова, который наступил на ногу хавбеку красно-белых Даниле Пруцеву, судья в том эпизоде ограничился показом желтой карточки. Остальные решения арбитра комиссия признала верными.

Футбол,Сергей Карасев,РФС,Спартак,
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