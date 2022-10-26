Анри объяснил, почему Зидан не согласится тренировать «Ювентус»

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри считает, что бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласиться возглавить туринский «Ювентус».
Ранее 50 летний специалист намекнул, что скоро вернется к тренерской деятельности.
— Зидан выигрывал Лигу чемпионов. Он доказал, что может руководить таким большим клубом, как «Ювентус», и побеждать с ним. Но не думаю, что он согласится тренировать «Ювентус». Он ждет только одно предложение — из сборной Франции. Он выиграл три Лиги чемпионов с «Реалом». Зачем ему возиться с другими клубами, когда у него может быть национальная сборная? На его месте я бы не стал, — сказал Анри в эфире CBS Sports.
Зидан во второй раз покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021 года. С клубом он трижды становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера. Он также выиграл два титула чемпиона Ла Лиги.