Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
42 минуты назад

Анри объяснил, почему Зидан не согласится тренировать «Ювентус»

Матч ТВ

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри считает, что бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласиться возглавить туринский «Ювентус».

Анри объяснил, почему Зидан не согласится тренировать «Ювентус»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее 50 летний специалист намекнул, что скоро вернется к тренерской деятельности.

— Зидан выигрывал Лигу чемпионов. Он доказал, что может руководить таким большим клубом, как «Ювентус», и побеждать с ним. Но не думаю, что он согласится тренировать «Ювентус». Он ждет только одно предложение — из сборной Франции. Он выиграл три Лиги чемпионов с «Реалом». Зачем ему возиться с другими клубами, когда у него может быть национальная сборная? На его месте я бы не стал, — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Зидан во второй раз покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021 года. С клубом он трижды становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера. Он также выиграл два титула чемпиона Ла Лиги.

Футбол,Тьерри Анри,Зинедин Зидан,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители