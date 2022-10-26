Анри объяснил, почему Зидан не согласится тренировать «Ювентус»

— Зидан выигрывал Лигу чемпионов. Он доказал, что может руководить таким большим клубом, как «Ювентус», и побеждать с ним. Но не думаю, что он согласится тренировать «Ювентус». Он ждет только одно предложение — из сборной Франции. Он выиграл три Лиги чемпионов с «Реалом». Зачем ему возиться с другими клубами, когда у него может быть национальная сборная? На его месте я бы не стал, — сказал Анри в эфире CBS Sports.