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1 час назад

В Катаре может пройти Кубок четырех. На турнире планируется матч медийной сборной России

Sports.ru

В Катаре может пройти турнир между медийными сборными. В турнире, возможно, примет участие медиафутбольная сборная России.

В Катаре может сыграть медийная сборная России по футболу
Фото: СкриншотСкриншот

Крап: «Я бы с кайфом в Катар съездил».

Некит: «На чемпионат мира или куда?»

Крап: «Нет, поиграть с медийными командами, там планируется Кубок четырех».

Крысева: «Подожди, давай еще раз, ты сегодня инсайдер».

Крап: «Да, я инсайдер, а еще хоккейную лигу скоро создадут».

Федос: «Нет, подожди, про Кубок четырех расскажи».

Крап: «Будет четыре медийные команды».

Крысева: «Амкал», 2Drots?»

Крап: «Нет, сборная России и какие-то другие сборные, которые там сыграют».

Крысева: «Медийная сборная России?»

Крап: «Да, это в планах, но в теории это можно сделать».

Разговор состоялся в YouTube-программе «Это медиафутбол, бро».

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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