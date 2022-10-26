В Катаре может сыграть медийная сборная России по футболу

В Катаре может пройти турнир между медийными сборными. В турнире, возможно, примет участие медиафутбольная сборная России.

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Крап: «Я бы с кайфом в Катар съездил».

Некит: «На чемпионат мира или куда?»

Крап: «Нет, поиграть с медийными командами, там планируется Кубок четырех».

Крысева: «Подожди, давай еще раз, ты сегодня инсайдер».

Крап: «Да, я инсайдер, а еще хоккейную лигу скоро создадут».

Федос: «Нет, подожди, про Кубок четырех расскажи».

Крап: «Будет четыре медийные команды».

Крысева: «Амкал», 2Drots?»

Крап: «Нет, сборная России и какие-то другие сборные, которые там сыграют».

Крысева: «Медийная сборная России?»

Крап: «Да, это в планах, но в теории это можно сделать».