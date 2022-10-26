Минцифры изменит правила получения Fan ID

"Оформление заявки на получение карты болельщика составляет всего несколько минут - гражданину достаточно ввести логин и пароль, чтобы войти в свою учетную запись. Дальше нужно загрузить фотографию и направить такое заявление на портал. В связи с загруженности в МФЦ есть очереди, наверное, придется постоять, но это займет 10-15 минут", - сказал Дубынин.

"Механизм работает довольно слаженно. Сейчас уже 65 регионов оформили карты болельщиков, это порядка 2 500 МФЦ, 15 тыс. окон. До конца года мы рассчитываем, что еще порядка 10 регионов обеспечат техническую возможность предоставления услуги", - добавил он.

По словам Дубынина, в планах есть запуск сервиса по оформлению карты болельщика с помощью биометрической системы. "До конца года такой сервис будет выведен на портале, можно будет использовать биометрию, которую граждане сдают в соответствии с законом в банках, - продолжил он. - С марта 2023 года у нас будет обеспечена возможность по оформлению карты болельщика в полностью дистанционном формате. Важно отметить, что мы планируем до конца года вывести специальное мобильное приложение карты болельщика, где будут сосредоточены все важные сервисы".