РФС до конца октября подпишет контракты на матчи сборной

Российский футбольный союз (РФС) планирует подписать контракты на проведение двух матчей сборной России до конца октября. Об этом журналистам в среду заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
В ноябре национальная команда должна провести две товарищеские встречи - против сборных Боснии и Герцеговины и Ирана. Матч с боснийцами планируется провести 19 ноября в Санкт-Петербурге, дата проведения игры с иранцами пока не утверждена.
"Подпишем контракты, я надеюсь, что на этой неделе новости будут. Бюро рассматривает обращение клубов о переносе матчей. Клубы исходили из запланированной даты игры сборной 15 ноября, но 15 ее точно не будет. Главное, чтобы матч состоялся, потому что перенос нужен тогда, когда занята сборная", - сказал Митрофанов.
"Расписание существует, но нужно отталкиваться от интересов сборной. У нас есть план организовать две игры. Сборная соберется, крайне нежелательно, чтобы она не собиралась", - добавил генеральный секретарь РФС.
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления.