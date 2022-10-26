РФС до конца октября подпишет контракты на матчи сборной

"Подпишем контракты, я надеюсь, что на этой неделе новости будут. Бюро рассматривает обращение клубов о переносе матчей. Клубы исходили из запланированной даты игры сборной 15 ноября, но 15 ее точно не будет. Главное, чтобы матч состоялся, потому что перенос нужен тогда, когда занята сборная", - сказал Митрофанов.