В «Уфе» определились с новым главным тренером

«Есть ли понимание, кто будет новым главным тренером? Мы уже определились. Либо сегодня, либо завтра объявим», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком .

Денис Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. Под руководством специалиста команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Ранее в СМИ появились слухи о финансовых сложностях в «Уфе», из-за которых клуб может прекратить своё существование.