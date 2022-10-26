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1 час назад

Экс-футболист Широков заявил, что Марио Фернандес не годится в подметки Анюкову

Газета.Ruиещё 2

Бывший футболист сборной России Роман Широков, говоря о натурализации иностранных игроков, заявил, что единственным получившим российский паспорт легионером, который хорошо проявил себя за национальную команду РФ, является Марио Фернандес. Его слова передает «РБ Спорт».

Широков: Марио Фернандес не годится в подметки Анюкову
Фото: ТАССТАСС

«Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную, — Марио Фернандес. Не согласен с тем, что он рвал на чемпионате мира 2018 года. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится», — заявил Широков.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в этом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Марио Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Клуб пошел навстречу старожилу команды и не стал препятствовать его отъезду.

Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио родится ребенок. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

Этим летом бразильский «Сантос» находился на продвинутой стадии переговоров с Фернандесом. Однако бывший игрок сборной России был не настроен приостанавливать контракт с российским клубом. Это привело к тому, что переговоры закончились.

Футбол,Роман Широков,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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