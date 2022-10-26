Широков: Марио Фернандес не годится в подметки Анюкову

«Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную, — Марио Фернандес. Не согласен с тем, что он рвал на чемпионате мира 2018 года. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится», — заявил Широков.