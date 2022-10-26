Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
18 минут назад

Роналду тайно получил 20 млн евро от «Ювентуса». Эту сумму не внесли в финансовый отчет

Sports.ru

«Ювентус» скрыл выплату 20 млн евро форварду Криштиану Роналду.

Роналду тайно получил 20 млн евро от «Ювентуса»
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб тайно выплатил португальцу около 20 млн евро. «Ювентус» не включил эту сумму в финансовую отчетность, цифры в которой были сфальсифицированы.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность, искусственно завысив сумму прироста капитала на 115 млн евро. Это было сделано, чтобы скрыть «размывание акционерного капитала» и «необоснованно продолжить торговлю» акциями на фондовой бирже.

Фиктивные бумаги «Ювентус» направил крупным футбольным агентствам, а с Роналду заключил частное соглашение, подписав документ, согласно которому «Юве» был обязан выплатить португальцу около 20 млн евро даже в случае его ухода в «Манчестер Юнайтед». Эта сумма в финансовую отчетность клуба внесена не была.

Сообщалось, что Роналду отказался сотрудничать с прокуратурой Турина в рамках дела о мошенничестве в «Юве» и не раскрыл зарплату по запросу прокурора.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители