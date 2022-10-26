Роналду тайно получил 20 млн евро от «Ювентуса»

«Ювентус» скрыл выплату 20 млн евро форварду Криштиану Роналду.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб тайно выплатил португальцу около 20 млн евро. «Ювентус» не включил эту сумму в финансовую отчетность, цифры в которой были сфальсифицированы.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность, искусственно завысив сумму прироста капитала на 115 млн евро. Это было сделано, чтобы скрыть «размывание акционерного капитала» и «необоснованно продолжить торговлю» акциями на фондовой бирже.

Фиктивные бумаги «Ювентус» направил крупным футбольным агентствам, а с Роналду заключил частное соглашение, подписав документ, согласно которому «Юве» был обязан выплатить португальцу около 20 млн евро даже в случае его ухода в «Манчестер Юнайтед». Эта сумма в финансовую отчетность клуба внесена не была.