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1 час назад

Левандовски: «Я не машина, а человек»

Евро-футбол.Ру

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о работе над собой.

Левандовски: «Я не машина, а человек»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Негативные эмоции могут остановить нас на пути. Вы должны проделать настоящую умственную работу, чтобы делать то, что необходимо, независимо от того, что происходит. Однако я не машина, а человек. У меня тоже бывают плохие дни», — цитирует одного из лучших футболистов мира издание L’Equipe.

Игрок также отметил, что с инстинктом нападающего люди не рождаются.

Напомним, что в нынешней кампании испанского первенства на счету Роберта 17 голов в 15 матчах в футболке «Барселоны» во всех соревнованиях.

Футбол,Роберт Левандовски,
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