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1 час назад

​У Роналду появился неожиданный вариант в АПЛ

Евро-футбол.Ру

Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг уладили разногласия, форвард готовится к матчу Лиги Европы против «Шерифа». Впрочем, будущее португальца остаётся туманным, и его уход из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно исключать нельзя.

​У Роналду появился неожиданный вариант в АПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В последнее время Роналду пресса снова принялась сватать в «Челси», однако у звёздного нападающего в Премьер-лиге есть ещё один вариант. Как сообщает El Nacional, интерес к Криштиану проявляет лондонский «Арсенал».

Если верить данным источника, в «Арсенале» считают, что Криштиану Роналду без очень полезен в плане передачи своего опыта молодой команде Микеля Артеты.

Отметим, что «Арсенал» является лидером Премьер-лиги Англии на текущий момент.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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