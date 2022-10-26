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32 минуты назад

​Де Рон рискует пропустить чемпионат мира

Евро-футбол.Ру

«Аталанта» рассказала о состоянии полузащитника команды Мартена де Рона. В результате обследования у 31-летнего футболиста выявили повреждение бицепса бедра. Сроки восстановления де Рона не называются, но учитывая близость старта чемпионата мира, полузащитник рискует пропустить турнир в Катаре.

​Де Рон рискует пропустить чемпионат мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Отметим, что Мартен де Рон попал в расширенный список игроков сборной Голландии, который выбрал главный тренер команды Луи ван Галь.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Сборная Голландии на групповой стадии сыграет с командами Сенегала, Эквадора и Катара.

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