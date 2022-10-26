​Де Рон рискует пропустить чемпионат мира

«Аталанта» рассказала о состоянии полузащитника команды Мартена де Рона. В результате обследования у 31-летнего футболиста выявили повреждение бицепса бедра. Сроки восстановления де Рона не называются, но учитывая близость старта чемпионата мира, полузащитник рискует пропустить турнир в Катаре.