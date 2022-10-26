«Ювентус» хочет продлить контракт английского таланта

Руководство «Ювентуса» планирует продлить контракт одного из своих молодых талантов.

Речь идёт о Самуэле Илинге, впечатлившем во вчерашней встрече Лиги чемпионов против «Бенфики». По информации Football Italia, клуб уже работает над пролонгированием соглашения с воспитанником академии «Челси» и оптимистично смотрит на его перспективы.