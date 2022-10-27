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1 час назад

Фетисов оценил слова Кокорина о своем заработке фразой "получил деньги, не заработав их"

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что заработал больше всех российских футболистов.

«Получил деньги, не заработав их»: Фетисов раскритиковал Кокорина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Особо не слежу за Кокориным. Это его право похвалиться чем-то, кроме спортивных достижений. Молодец. Можно порадоваться за него.

Важен контекст вопроса. Это не их вина, а их беда, что они, наверное, получили деньги, не заработав их. Правильно все сказал на самом деле. Молодец. Признался.

Поэтому у нас и результаты такие, что ценятся футболисты не по тому, как играют, а по другими параметрам. Можно только сожалеть по этому поводу», — приводит слова Фетисов «Спорт-Экспресс».

Кокорин сыграл за кипрский клуб в семи матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Он перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды до конца текущего сезона.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее бывший нападающий сборной России Сергей Юран заявил, что карьера Александра Кокорина близится к завершению.

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