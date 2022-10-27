«Получил деньги, не заработав их»: Фетисов раскритиковал Кокорина

«Особо не слежу за Кокориным. Это его право похвалиться чем-то, кроме спортивных достижений. Молодец. Можно порадоваться за него.



Важен контекст вопроса. Это не их вина, а их беда, что они, наверное, получили деньги, не заработав их. Правильно все сказал на самом деле. Молодец. Признался.



Поэтому у нас и результаты такие, что ценятся футболисты не по тому, как играют, а по другими параметрам. Можно только сожалеть по этому поводу», — приводит слова Фетисов «Спорт-Экспресс».