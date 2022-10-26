Роднина оценила требования Украины исключить РФ из ФИФА и УЕФА

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Роднина фразой «они много чего требуют» высказалась о предложении украинской стороны. Она подчеркнула, что Россию исключили из многих видов спорта, поэтому необходимо поддерживать отечественных атлетов и проводить больше внутренних соревнований.

С инициативой исключить РФС из ФИФА и УЕФА 25 октября выступил Павелко. Причиной стали заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования РФС. По мнению украинской стороны, Россия собирается грубо нарушить уставы этих организаций.