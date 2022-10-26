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45 минут назад

Роналду обратился к фанатам "Манчестер Юнайтед"

Елена Прошина

Роналду сделал заявление после возвращения в Manchester United

Роналду обратился к фанатам "Манчестер Юнайтед"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболист Криштиану Роналду обратился к фанатам у себя в социальной сети на фоне возвращения в состав английского клуба Manchester United после отстранения. Он поделился, что уже приступил к тренировкам и пытается вернуться в привычный режим.

«Возвращаемся в привычное русло, с той же целеустремленность и самоотдачей, что и всегда!» — написал Роналду.

Напомним, что 21 октября руководство «Манчестер Юнайтед» отстранило футболиста от игр и тренировок за его отказ выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом» и уход со стадиона.

Спустя пять дней Роналду вернули в состав команды и он принял участие в тренировке.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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