Хави высказался о разгромном поражении «Барселоны» в ЛЧ

— Сегодня мы не смогли в достаточной мере оказать сопротивление. Мы не смогли выйти на уровень соперника. «Бавария» была очень хороша, намного сильнее, интенсивнее нас. И почти уверен в том, что досрочный вылет перед матчем психологически на нас повлиял.



Нам необходима самокритика. В каждом из предыдущих матчей Лиги чемпионов мы оставались как минимум конкурентоспособными. Так, в Мюнхене, считаю, мы переигрывали «Баварию».



В отличие от этого вечера. В своей беседе с командой я говорил о смелости, интенсивности, выигрыше единоборств. Но впервые в этом сезоне я чувствую, что мы не оказывали должного сопротивления, — сказал Хави.