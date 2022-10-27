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27 минут назад

Хави высказался о разгромном поражении «Барселоны» в матче против «Баварии»

Матч ТВ

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение в матче против «Баварии» (0:3) в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Хави высказался о разгромном поражении «Барселоны» в ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Сегодня мы не смогли в достаточной мере оказать сопротивление. Мы не смогли выйти на уровень соперника. «Бавария» была очень хороша, намного сильнее, интенсивнее нас. И почти уверен в том, что досрочный вылет перед матчем психологически на нас повлиял.

Нам необходима самокритика. В каждом из предыдущих матчей Лиги чемпионов мы оставались как минимум конкурентоспособными. Так, в Мюнхене, считаю, мы переигрывали «Баварию».

В отличие от этого вечера. В своей беседе с командой я говорил о смелости, интенсивности, выигрыше единоборств. Но впервые в этом сезоне я чувствую, что мы не оказывали должного сопротивления, — сказал Хави.

«Бавария» уже квалифицировалась в плей-офф ЛЧ. «Барселона» лишилась шансов выйти из группы.

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