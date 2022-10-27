Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на приглашение священника в футбольный клуб "Химки", передает "Спорт-Экспресс".
"Россия — многоконфессиональная страна. Все ли в "Химках" православные? Нужен ли католический священник или мулла? Может, в "Химках" еще есть язычники", - сказал Губерниев.
Напомним, что "Химки" на прошлой неделе приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать. В матче, прошедшем 23 октября, "Химки" разгромно уступили "Спартаку" со счетом 0:5. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.
Ранее "Химки" обвинили Ксению Собчак в раздувании шума вокруг новости о приглашении в клуб священника.