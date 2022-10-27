«Ливерпуль» установил клубный рекорд Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов, что стало самой продолжительной серией «красных» в турнире.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа команда Юргена Клоппа обыграла на выезде амстердамский «Аякс» (3:0), что позволило «Ливерпулю» выйти в 1/8 финала главного европейского клубного турнира.

В заключительном матче группового этапа «Ливерпуль» сыграет с итальянским «Наполи», который также сыграет в 1/8 финала.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который со счетом 1:0 одолел «красных» в решающем матче.

Ранее генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил о получении компенсации расходов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).