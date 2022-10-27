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48 минут назад

«Бавария» нашла замену Левандовски

Евро-футбол.Ру

Французский форвард Маркус Тюрам, выступающий в составе гладбахской «Боруссии», может продолжить карьеру в другом немецком клубе. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

«Бавария» нашла замену Левандовски
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего нападающего проявляет мюнхенская «Бавария», подыскивающая нового центрфорварда после ухода Роберта Левандовски. Боссы чемпиона Бундеслиги готовят предложение по трансферу Тюрама.

В нынешнем сезоне Маркус принял участие в 13 поединках за «Боруссию», записав на свой счет 11 забитых мячей и три результативные передачи. Его трудовое соглашение с гладбахцами рассчитано до лета 2023 года.

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