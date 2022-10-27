«Бавария» нашла замену Левандовски

Французский форвард Маркус Тюрам, выступающий в составе гладбахской «Боруссии», может продолжить карьеру в другом немецком клубе. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

В нынешнем сезоне Маркус принял участие в 13 поединках за «Боруссию», записав на свой счет 11 забитых мячей и три результативные передачи. Его трудовое соглашение с гладбахцами рассчитано до лета 2023 года.