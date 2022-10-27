В "Наполи" опровергли слухи об интересе "МанСити" к Кварацхелии

Директор итальянского «Наполи» Кристиано Джунтоли отреагировал на новость о том, что английский «Манчестер Сити» интересуется Хвичей Кварацхелией.

«За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича неприкасаем. Он абсолютно точно не продается», — передает слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми). По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила €10 млн. Игрок подписал контракт на пять лет.

В марте футболист направился из «Рубина» в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже казанский клуб сообщил о приостановке контракта с полузащитником.