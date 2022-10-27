Матыцин рассказал о сотрудничестве между "Зенитом" и иранским клубом "Сепахан"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" и иранский "Сепахан" при поддержке Министерства спорта РФ подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом в четверг сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин , комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что Матыцин провел встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

"Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским "Зенитом" и иранским "Сепаханом". При поддержке министерства спорта подписан меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идет активный обмен командами для участия в турнирах. Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча "Зенита" и "Сепахана", которая запланирована в Иране 27 ноября", - сказал Матыцин.

"Зенит" восемь раз побеждал в чемпионате России и один - в чемпионате СССР, также на счету команды семь побед в Суперкубке России, четыре - в Кубке России, одна - в Кубке СССР. В 2008 году петербургский клуб выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы) и Суперкубок УЕФА. "Сепахан" является пятикратным чемпионом Ирана и четырехкратным победителем кубка страны.