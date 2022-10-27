Семак: «Зениту» не хватает Лиги чемпионов»

Сергей Семак заявил, что «Зениту» не хватает Лиги чемпионов.

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«Нам не хватает Лиги чемпионов. Это лучший турнир в клубном футболе. Она нам давала и финансовую составляющую, чтобы прилично зарабатывать, и возможность расти игрокам, чтобы потом уехать в

Это показатель конкурентоспособности, в какую сторону надо двигаться. Она показывает наши слабые стороны. Игры в Лиге чемпионов показывали, что мы двигались в правильном направлении. Финансовая составляющая играет важную роль, но в отдельно взятый день можно играть против многих.

Глядя на сегодняшние группы Лиги чемпионов, понимаем наш уровень. Сложно было бы ставить некоторые задачи, но при правильном подходе движение вперед должно быть.