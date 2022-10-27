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1 час назад

Сергей Семак: «Зениту» не хватает Лиги чемпионов. Игры в ней показывали, что мы двигались в правильном направлении»

Sports.ruиещё 1

Сергей Семак заявил, что «Зениту» не хватает Лиги чемпионов.

Семак: «Зениту» не хватает Лиги чемпионов»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Нам не хватает Лиги чемпионов. Это лучший турнир в клубном футболе. Она нам давала и финансовую составляющую, чтобы прилично зарабатывать, и возможность расти игрокам, чтобы потом уехать в

Это показатель конкурентоспособности, в какую сторону надо двигаться. Она показывает наши слабые стороны. Игры в Лиге чемпионов показывали, что мы двигались в правильном направлении. Финансовая составляющая играет важную роль, но в отдельно взятый день можно играть против многих.

Глядя на сегодняшние группы Лиги чемпионов, понимаем наш уровень. Сложно было бы ставить некоторые задачи, но при правильном подходе движение вперед должно быть.

Лига чемпионов – это выплеск эмоций, который не всегда хорошо отражается в чемпионате. Можно посмотреть на сборные. После таких матчей нужно время накопить эмоции. Так что без Лиги чемпионов можно ровнее проходить дистанцию», – сказал главный тренер «Зенита».

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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