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31 минуту назад

​Гол Месси признали лучшим в пятом туре Лиги чемпионов

Евро-футбол.Ру

Во вторник и среду прошли матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. По их завершению УЕФА выбрал лучший гол. Его автором стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. В игре против «Маккаби» из Хайфы звёздный аргентинец получил передачу от Килиана Мбаппе и отправил мяч в сетку внешней стороной стопы с полулёта.

​Гол Месси признали лучшим в пятом туре Лиги чемпионов
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Маккаби» со счётом 7:2. Парижане уже оформили себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов – в последнем туре группового этапа команда Кристофа Галтье заочно сразится с «Бенфикой» за первое место в квартете.

Матчи шестого тура Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,УЕФА,
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