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15 минут назад

​В итальянском клубе допустили трансфер Дзюбы

Евро-футбол.Ру

Артём Дзюба в последнее время почти не получает игрового времени в «Адана Демирспор», куда он перебрался в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Теперь 34-летнего российского форварда пресса связывает с «Венецией», выступающей в Серии Б.

​В итальянском клубе допустили трансфер Дзюбы
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Александер Мента, занимающий должность исполнительного директора «Венеции», допустил возможность трансфера 34-летнего Артёма Дзюбы.

«Информация о нашем интересе к Дзюбе - это не правда и не фейк. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов», - высказался Мента, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в «Венеции» сейчас играет достаточно известный российский полузащитник Денис Черышев.

На текущий момент «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии Б.

Футбол,Артем Дзюба,Денис Черышев,
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