​В итальянском клубе допустили трансфер Дзюбы

«Информация о нашем интересе к Дзюбе - это не правда и не фейк. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов», - высказался Мента, чьи слова на своих страницах приводит sport24.