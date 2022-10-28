Терюшков выясняет, кто занимается разрушением структуры ФК «Химки»

— … и то, что он остался в премьер лиге, это тоже большая победа, победа коллектива.



И те манипуляции, которые пошли после сезона — а я считаю их манипуляциями — что эффективная команда спортивного менеджмента во главе с Сергеем Юраном, который собирал ее и вел к победам, была дискредитирована и ребята покинули футбольный клуб.



Пришел тренер, который не имел практики — работы с клубами премьер лиги, что точно. Все это говорило о том, что кто то целенаправленно разрушал структуру ФК «Химки» и сейчас продолжает этим заниматься.