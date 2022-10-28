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1 час назад

Терюшков заявил, что проводит собственное расследование в отношении лиц, «целенаправленно разрушающих структуру ФК «Химки»

Матч ТВиещё 2

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью «Матч ТВ» рассказал, что кто то целенаправленно разрушал структуру подмосковного футбольного клуба и продолжает этим заниматься, и заявил, что проводит расследование по этому поводу.

Терюшков выясняет, кто занимается разрушением структуры ФК «Химки»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На данный момент «Химки» занимают 15 е место в МИР РПЛ. В воскресном матче 14 го тура премьер лиги «Химки» на выезде уступили московскому «Спартаку» со счетом 0:5. Безвыигрышная серия команды Спартака Гогниева в лиге достигла 10 матчей, во всех турнирах — 14.

— Ознакомился с рядом ваших последних высказываний. Правильно ли считать, что, по вашей версии, на «Химки» есть определенный «заказ» — как по спортивной линии, так и по линии СМИ?

— Я могу однозначно сказать о той истории, которую я наблюдаю. Наверное, ФК «Химки» и в прошлом сезоне был неугоден…

— Неугоден кому, объясните?

— … и то, что он остался в премьер лиге, это тоже большая победа, победа коллектива.

И те манипуляции, которые пошли после сезона — а я считаю их манипуляциями — что эффективная команда спортивного менеджмента во главе с Сергеем Юраном, который собирал ее и вел к победам, была дискредитирована и ребята покинули футбольный клуб.

Пришел тренер, который не имел практики — работы с клубами премьер лиги, что точно. Все это говорило о том, что кто то целенаправленно разрушал структуру ФК «Химки» и сейчас продолжает этим заниматься.

— Можете назвать, кто это, что?

— Называть никого не буду, это останется у меня. Я для себя это расследование провожу. Понимание, в принципе, есть.

Футбол,Сергей Юран,Роман Терюшков,Спартак,
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