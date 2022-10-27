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1 час назад

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников выступил за отмену Fan ID

Чемпионат.comиещё 1

Футболист «Ахмата» Иван Олейников выступил за отмену Fan ID. Сейчас Карта болельщика требуется для прохода на матчи Российской Премьер-Лиги на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».

Полузащитник «Ахмата» выступил за отмену Fan ID
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Активные фанаты, которые всё время тебя заряжают и гонят вперёд, не приходят – это расстраивает. Можно посмотреть на посещаемость игр – она упала. Футболистам всегда хочется играть при полных трибунах, когда целый стадион народу. Конечно то, что показатели снизились, никому не идёт на пользу. Надеюсь, в следующем сезоне Fan ID отменят. А может, и после нового года. Об этом много говорят сами футболисты, тысячи болельщиков, которые когда-то ходили на матчи. Верю, что их услышат», — сказал Олейников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

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