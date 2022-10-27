ЦСКА наказали за ситуацию с Гайичем в футболке Гайча

Защитник Милан Гайич вышел на второй тайм последнего матча ЦСКА против «Оренбурга» не в своей футболке, а в футболе Адольфо Гайча. Московский клуб нарушил регламент, ведь футболисты не имеют права менять номер по ходу сезона, не говоря уже о смене номера по ходу матча.