«Зенит» оштрафовали на 20 тысяч рублей

«Оштрафовать «Ахмат» на 20 тысяч рублей за выход главного тренера «Ахмата» Ташуева за пределы технической зоны. И выход тренера Мочланова за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей. Оштрафовать «Зенит» на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Зенита», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.