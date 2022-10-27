Названы десять футболистов РПЛ, которые могут уехать в Европу

«Я внимательно слежу за чемпионатом России. Из российских футболистов шансы перейти в клубы из европейских лиг есть у Мостового и Кузяева из «Зенита», у динамовцев Фомина и Захаряна, а также у форварда «Спартака» Соболева.



Отмечу, что такой игрок, как Пиняев (форвард «Крыльев Советов» — «Газета.Ru»), может через несколько лет перейти в сильный европейский клуб. Конечно, при условии постоянного прогресса. То же могу сказать и про футболистов ЦСКА Дивеева и Чалова, а также игроков «Краснодара» Сафонова и Сперцяна», — приводит слова журналиста Metaratings.ru.