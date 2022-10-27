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44 минуты назад

Французский журналист назвал десять футболистов РПЛ, которые могут уехать в Европу

Газета.Ru

Французский спортивный журналист Орельен Македо назвал имена игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), которые могут уехать в топовые европейские чемпионаты.

Названы десять футболистов РПЛ, которые могут уехать в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я внимательно слежу за чемпионатом России. Из российских футболистов шансы перейти в клубы из европейских лиг есть у Мостового и Кузяева из «Зенита», у динамовцев Фомина и Захаряна, а также у форварда «Спартака» Соболева.

Отмечу, что такой игрок, как Пиняев (форвард «Крыльев Советов» — «Газета.Ru»), может через несколько лет перейти в сильный европейский клуб. Конечно, при условии постоянного прогресса. То же могу сказать и про футболистов ЦСКА Дивеева и Чалова, а также игроков «Краснодара» Сафонова и Сперцяна», — приводит слова журналиста Metaratings.ru.

После 14 туров петербургский «Зенит» набрал 36 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Московский «Спартак» идет втором с отставанием в три балла. Замыкает топ-3 ЦСКА, набравший 26 очков.

Футбол,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
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