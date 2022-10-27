​Дзюба упал в цене

Трансферная стоимость российского нападающего Артёма Дзюбы упала на треть. Об этом сообщает сайт Transfermarkt.

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Согласно данным портала, стоимость спортсмена упала с 6 миллионов евро до 4 миллионов евро. Помимо Дзюбы подешевел ещё один россиянин, выступающий на чемпионате Турции. Полузащитник футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сейчас оценивается в 2,2 миллиона евро, хотя раньше эта сумма составляла 2,5 миллиона.

Артём Дзюба с 2015 года играл за петербургский «Зенит», в составе которого четыре раза становился чемпионом России. 18 августа 2022 он перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», в составе которого провёл пять матчей и забил один гол.