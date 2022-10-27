Зобнин оценил уход Федуна из «Спартака»

— Федун сыграл огромную роль в моей карьере — пригласил меня в «Спартак». Я попал в тройку футболистов, сыгравших при нем наибольшее количество матчей. Огромная благодарность ему за то, что он сделал для «Спартака». И огромное уважение как к человеку.