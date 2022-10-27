Зобнин оценил уход Федуна из «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что инициатором его приглашения был бывший владелец «красно белых» Леонид Федун.
Зобнин перешел в «Спартак» из «Динамо» в 2016 году. В составе «красно белых» 28 летний футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
— Как ты воспринял уход Федуна из клуба?
— Федун сыграл огромную роль в моей карьере — пригласил меня в «Спартак». Я попал в тройку футболистов, сыгравших при нем наибольшее количество матчей. Огромная благодарность ему за то, что он сделал для «Спартака». И огромное уважение как к человеку.
— Была уже прощальная встреча?
— Планировали встретиться в конце года. Сейчас сезон идет, поэтому перенесли. Обещал пригласить нас всех в ресторан.
— Подарок готовишь?
— Может, командой что то придумаем.
Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. За это время «красно белые» шесть раз становились серебряными призерами чемпионата России (2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2021) и чемпионами страны в сезоне 2016/17, также команда выиграла Кубок России в 2022 году и Суперкубок России в 2017 году.
22 августа российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о приобретении у Федуна 100% акций «Спартака».