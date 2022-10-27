Бельгийский футболист может вернуться в «Челси»

Эден Азар не смог проявить себя в «Реале». Бельгиец проводит в мадридском клубе уже четвёртый сезон, но он далёк от своей лучшей формы. Ранее, как известно, Азар то и дело проводил время в лазарете «сливочных».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

«Реал» ищет возможности по трансферу Эдена Азара в другой клуб, и варианты, похоже, есть. Как сообщает Todo Fichajes, интерес к 31-летнему вингеру проявляют два клуба Премьер-лиги Англии – «Челси» и «Ньюкасл».

Напомним, что Эден Азар уже выступал за «Челси» в период с 2012 по 2019 год. Тогда бельгиец демонстрировал футбол высокого уровня.