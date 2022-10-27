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51 минуту назад

​Форвард «Порту» Тареми признан игроком недели в Лиге чемпионов

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Порту» Мехди Тареми был признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, матчи которого проходили во вторник и среду. Информация размещена на страницах официального сайта УЕФА.

Определен игрок недели в Лиге чемпионов
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В среду вечером «Порту» на выезде разгромил «Брюгге» со счётом 4:0. 30-летний Мехди Тареми дважды расписался в воротах бельгийской команды.

Напомним, что набор трёх очков в Бельгии вкупе с оческой «Атлетико» в игре с «Байером» (ничья 2:2) позволили «Порту» застолбить за собой путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. «Драконы» уже не опустятся ниже второго места в турнирной таблице своей группы.

Футбол,Мехди Тареми,УЕФА,
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