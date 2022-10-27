Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
55 минут назад

​Катар упростил въезд болельщиков на чемпионат мира

Евро-футбол.Ру

Чуть больше трёх недель остаётся до старта чемпионата мира в Катаре. Местное министерство здравоохранения опубликовало заявление, в котором говорится об отмене требования по сдаче отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну. Это решение упростит жизнь болельщикам, которые приедут на мундиаль.

​Катар упростил въезд болельщиков на чемпионат мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Матч открытия чемпионата мира пройдёт в воскресенье, 20 ноября. В нём отношения на поле выяснят сборные Катара и Эквадора.

Стоит отметить, что Катар планирует принять 1,2 миллиона посетителя в период проведения в стране чемпионата мира по футболу.

Добавим, что трофей чемпионов мира будет защищать сборная Франции.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители