​Катар упростил въезд болельщиков на чемпионат мира

Чуть больше трёх недель остаётся до старта чемпионата мира в Катаре. Местное министерство здравоохранения опубликовало заявление, в котором говорится об отмене требования по сдаче отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну. Это решение упростит жизнь болельщикам, которые приедут на мундиаль.