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51 минуту назад

Украинская фанатка устроила скандал на матче ЛЕ. Стюарды порвали её антироссийский плакат

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Вчера, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК (Ларнака) — «Динамо» (Киев). Игра завершилась результативной ничьей 3:3, однако интересные события происходили не только на футбольном поле.

Украинка устроила скандал с антироссийским плакатом на матче Лиги Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, во время матча кипрские стюарды отобрали у украинской болельщицы антироссийский плакат на английском языке. Работники стадиона провали плакат, что вызвало уйму возмущений у девушки.

Стюарды отобрали антироссийский плакат у украинской болельщицы/

Напомним, АЕК и «Динамо» играли на стадионе «АЕК Арена», который находится на Кипре. Противостояние завершилось со счётом 3:3. К 82-й минуте киевляне уступали со счётом 1:3, однако сумели отыграться благодаря дублю полузащитника Дениса Гармаша.

Футбол,Динамо,
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