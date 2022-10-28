Украинка устроила скандал с антироссийским плакатом на матче Лиги Европы

Вчера, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК (Ларнака) — «Динамо» (Киев). Игра завершилась результативной ничьей 3:3, однако интересные события происходили не только на футбольном поле.

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Так, во время матча кипрские стюарды отобрали у украинской болельщицы антироссийский плакат на английском языке. Работники стадиона провали плакат, что вызвало уйму возмущений у девушки.