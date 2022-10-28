Украинка устроила скандал с антироссийским плакатом на матче Лиги Европы

Вчера, 27 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы АЕК (Ларнака) — «Динамо» (Киев). Игра завершилась результативной ничьей 3:3, однако интересные события происходили не только на футбольном поле.
Так, во время матча кипрские стюарды отобрали у украинской болельщицы антироссийский плакат на английском языке. Работники стадиона провали плакат, что вызвало уйму возмущений у девушки.
Напомним, АЕК и «Динамо» играли на стадионе «АЕК Арена», который находится на Кипре. Противостояние завершилось со счётом 3:3. К 82-й минуте киевляне уступали со счётом 1:3, однако сумели отыграться благодаря дублю полузащитника Дениса Гармаша.