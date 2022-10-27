Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шериф» в матче Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» в матче группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Одержать победу команде помогли Диогу Далот, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду. Для 37-летнего португальца этот гол стал вторым в сезоне.