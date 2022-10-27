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1 час назад

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шериф» в матче Лиги Европы

Lenta.ruиещё 9

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шериф» в матче группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шериф» в матче Лиги Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Одержать победу команде помогли Диогу Далот, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду. Для 37-летнего португальца этот гол стал вторым в сезоне.

МЮ с 12 очками занимает второе место в группе E. Таким образом, команда гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Также в следующий тур проходит лидер квартета «Реал Сосьедад», в активе которого 15 очков. Кроме того, в группе играют «Шериф» и «Омония».

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