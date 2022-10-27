Сборная РФ по футболу сыграет с Узбекистаном и Таджикистаном

В ноябре сборная России по футболу сыграет два товарищеских матча с командами из Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Championat.Asia.

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Матч с Таджикистаном должен пойти в Душанбе и состояться 17 ноября. А уже на 20 ноября запланирована игра с Узбекистаном, на которую российская сборная приглашена в Ташкент. Уточняется, что пока эти даты не являются окончательными.

По решению ФИФА сборная России отстранена от розыгрыша Лиги наций УЕФА, поэтому пропустила квалификационный матч за право участия в чемпионате мира 2022 года. Кроме того, она не сыграет в отборочном цикле чемпионата Европы-2024.