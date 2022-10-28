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25 минут назад

Суперкомпьютер предсказал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре

Газета.Ru

Суперкомпьютер компании BCA Research предсказал победителя чемпионата мира по футболу, который вскоре стартует в Катаре, сообщает FourFourTwo. Основываясь на статистике футболистов из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из игр чемпионатов мира с 2006 по 2018 год, машина назвала победительницей турнира сборную Аргентины.

Суперкомпьютер предсказал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В финале она должна одержать победу в серии пенальти над командой Португалии, которая в полуфинале возьмет верх над англичанами. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире.

Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены. Ранее нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что считает сборные Бразилии и Франции главными фаворитами на победу в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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