Суперкомпьютер предсказал победу сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре

Суперкомпьютер компании BCA Research предсказал победителя чемпионата мира по футболу, который вскоре стартует в Катаре, сообщает FourFourTwo. Основываясь на статистике футболистов из игры EA Sport FIFA, а также на выборке из игр чемпионатов мира с 2006 по 2018 год, машина назвала победительницей турнира сборную Аргентины.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В финале она должна одержать победу в серии пенальти над командой Португалии, которая в полуфинале возьмет верх над англичанами. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире.