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1 час назад

«Барселона» вынесла решение по Хави после провала в Лиге чемпионов

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение по будущему главного тренера команды Хави Эрнандеса после вылета из Лиги чемпионов.

«Барселона» вынесла решение по Хави после провала в ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сообщениям Cope, «сине-гранатовые» по-прежнему доверяют наставнику и не планируют увольнять его. Владельцы верят, что в обозримом будущем команда добьется успеха под руководством Эрнандеса.

В последнем матче «Барселона» на «Камп Ноу» потерпела разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. За тур до завершения групповой стадии Лиги чемпионов команда не поднимется выше третьего места.

Хави тренирует команду с 2021 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

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