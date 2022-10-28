«Барселона» вынесла решение по Хави после провала в ЛЧ

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение по будущему главного тренера команды Хави Эрнандеса после вылета из Лиги чемпионов.

По сообщениям Cope, «сине-гранатовые» по-прежнему доверяют наставнику и не планируют увольнять его. Владельцы верят, что в обозримом будущем команда добьется успеха под руководством Эрнандеса.

В последнем матче «Барселона» на «Камп Ноу» потерпела разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. За тур до завершения групповой стадии Лиги чемпионов команда не поднимется выше третьего места.