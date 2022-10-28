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1 час назад

Французский журналист объяснил, с чем связан прогресс Головина в "Монако"

Газета.Ru

Французский журналист Foot Mercato Аурилиен Македо заявил о прогрессе Александр Головина, выступающего на позиции полузащитника «Монако». Слова журналиста передает Metaratings.

Французский журналист отметил прогресс Головина в «Монако»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Головин больше, чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу. Ведь после перехода в чемпионат Франции он страдал из-за повторяющихся травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объема работы в отборе. Когда Головин в форме, игра «Монако» становится более гибкой», — сказал Македо.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи.

«Монако» после 12 сыгранных матчей располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 21 очко.

Ранее «Монако» уступил «Ференцварошу» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

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