Французский журналист отметил прогресс Головина в «Монако»

«Головин больше, чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу. Ведь после перехода в чемпионат Франции он страдал из-за повторяющихся травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объема работы в отборе. Когда Головин в форме, игра «Монако» становится более гибкой», — сказал Македо.