Французский журналист отметил прогресс Головина в «Монако»

Французский журналист Foot Mercato Аурилиен Македо заявил о прогрессе Александр Головина, выступающего на позиции полузащитника «Монако». Слова журналиста передает Metaratings.
«Головин больше, чем прогрессирует, он становится лучше от матча к матчу. Ведь после перехода в чемпионат Франции он страдал из-за повторяющихся травм. Александр стал играть лучше благодаря тому, что Клеман сменил его позицию и освобождает от объема работы в отборе. Когда Головин в форме, игра «Монако» становится более гибкой», — сказал Македо.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи.
«Монако» после 12 сыгранных матчей располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 21 очко.
Ранее «Монако» уступил «Ференцварошу» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.