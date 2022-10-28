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13 минут назад

Юрист рассказал об изменении трансферной системы в случае исключения России из ФИФА

Чемпионат.com

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев высказался об изменении трансферной системы для России, если её исключат из ФИФА.

Юрист рассказал об изменении трансферной системы в случае исключения России из ФИФА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас и так международные футбольные организации незаконно разрешили легионерам приостанавливать контракты, а это уже не легитимно и противоречит Трудовому кодексу РФ. А в случае исключения, все легионеры могут повернуться и навсегда уйти и начать играть за другие клубы. Несмотря на то, что они находятся на контрактах. Консультационная, финансовая миссия со стороны России для ФИФА и УЕФА тоже будет перечеркнута. Участие в органах управления для функционеров из России будет закрыта. По сути – блокада. Игра иностранцев в России? Могут быть санкции в отношении них. Но надо смотреть формулировки в решениях соответствующих организаций», – сказал Алексеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью со спортивным юристом Сергеем Алексеевым уже доступно на «Чемпионате».

Футбол,Дмитрий Зимин,Сергей Алексеев,УЕФА,
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