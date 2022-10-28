Черчесов подтвердил статус топ-тренера

«Спорт День за Днем» всегда был уверен в успехе Станислава Черчесова в Венгрии, но об историческом достижении никто и подумать не мог. Под руководством российского тренера «Ференцварош» впервые с 1975 года сыграет в плей-офф еврокубков. И пусть это не Лига чемпионов, но на сегодняшний день Лига Европы – это тоже престижный турнир, а для венгерских клубов так уж точно. Тем более, если учитывать с какими соперниками Черчесов оказался в группе – «Монако», «Црвена Звезда», «Трабзонспор» – все многолетние участники еврокубков с большим опытом, который не международной арене имеет большое значение.

Фото: EPA EPA

После жеребьевки группового этапа ЛЕ мнения по прогнозу на выступление «Ференцвароша» Станислава Черчесова не сошлись, но и не сильно разделились. Я говорил, что хуже жеребьевки не представить, что из этой группы выйти нереально, можно лишь посочувствовать нашему тренеру, которого глубоко уважал за работу в сборной России, вопреки многим другим. Напомню, что это было практически сразу после вылета из Лиги чемпионов от куда более подготовленного и опытного на тот момент «Карабаха». Автор книги про Черчесова Иван Жидков уже тогда стал цитировать самого тренера: «Не бывает сильных или слабых, бывают готовые или не готовые». Всегда знал, что обладающие информацией правят миром, поэтому прислушался и перестал нести в массы пессимизм.

Видео дня

И до чего же сильно Станислав Черчесов прошел пять туров группового этапа. Затмение произошло лишь раз в игре с «Црвеной Звездой» (1:4), когда «Ференцварош» словно снова увидел перед собой «Карабах». Ноги вдруг стали чуть прямее, чем нужно, головы не поворачивались, разве только все тот же Захарианссен, лучший бомбардир команды в ЛЕ, вновь забил.

Отличительной чертой, которая позволила досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы, стало умение влиять на игру по ее ходу. Признаем, что «Ференцварош» еще не смог решить проблему разной игры в разных отрезках матча. Но очевидно, что Черчесов изучил ее вдоль и поперек. Тот же ответный матч с «Црвеной» хотя и начали по-другому, но все-таки поддушили соперника.

Решающая игра с «Монако» (1:1) как раз началась неудачно, так что в перерыве пришлось влиять. На последние 30 минут Черчесов бросил в бой то ли травмированного, то ли не свежего, но с виду готового лучше всех Токмака, который и отдал голевую передачу на Захарианссена. Вряд ли он и правда был готов лучше всех, но явно нарочно получил ровно столько времени, сколько мог отыграть на максимуме без спадов.