Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 15-го тура

Сегодня, 28 октября, матчем «Оренбург» — «Факел» стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 30 октября – встретятся «Краснодар» и «Зенит». В 15-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч: