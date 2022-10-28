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9 минут назад

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 15-го тура

Чемпионат.com

Сегодня, 28 октября, матчем «Оренбург» — «Факел» стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 30 октября – встретятся «Краснодар» и «Зенит». В 15-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 15-го тура
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com
28 октября, пятница:
  • «Оренбург» — «Факел» (Оренбург, 17:00 мск);

29 октября, суббота:

«Динамо» — «Химки» (Москва, 14:00 мск);

«Ахмат» – «Ростов» (Грозный, 16:30 мск);

«Локомотив» — ЦСКА (Москва, 19:00 мск);

30 октября, воскресенье:

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 36 очков. Второе место занимает «Спартак» (29), третье — ЦСКА (26).

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