Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 15-го тура

Сегодня, 28 октября, матчем «Оренбург» — «Факел» стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 30 октября – встретятся «Краснодар» и «Зенит». В 15-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
29 октября, суббота:
«Динамо» — «Химки» (Москва, 14:00 мск);
«Ахмат» – «Ростов» (Грозный, 16:30 мск);
«Локомотив» — ЦСКА (Москва, 19:00 мск);
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 36 очков. Второе место занимает «Спартак» (29), третье — ЦСКА (26).