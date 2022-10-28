Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Игрок «Арсенала» - о ножевом ранении: «Мне очень повезло, ведь я видел, как умирал человек»

Евро-футбол.Ру

Испанский защитник «Арсенала» Пабло Мари, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Монцу», высказался о ножевом ранении, которое получил в одном из торговых центров Милана.

Игрок «Арсенала» рассказал о ножевом ранении
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я был с тележкой и ребенком, и в один момент почувствовал сильную боль в спине. Затем этот мужчина набросился на другого человека и ударил его ножом в горло. Мне очень повезло, ведь я видел, как другой человек умирал на моих глазах», - передает слова футболиста La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пабло провел восемь поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители