Игрок «Арсенала» рассказал о ножевом ранении

«Я был с тележкой и ребенком, и в один момент почувствовал сильную боль в спине. Затем этот мужчина набросился на другого человека и ударил его ножом в горло. Мне очень повезло, ведь я видел, как другой человек умирал на моих глазах», - передает слова футболиста La Gazzetta dello Sport.